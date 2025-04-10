توم وجيري شغال.. ثبت تردد قناة CN كرتون بالعربية الان على القمر الصناعي

تعد قناة CN كرتون من أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت أنا تجذب ملايين المتابعين الأطفال بمختلف الدول العربية، حتى أنها استطاعت أن تقدم الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ناهيك عن الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يعشقها الأطفال، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة CN بالعربية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN بالعربية على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الحديث يكون النايل سات.

ترددها الجديد 11138.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تحديث تردد قناة CN بالعربية الثاني

ولقناة CN تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف عليه واستقبالها، من خلال البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر عرب سات.

ترددها الثاني يكون 11747.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

خطوات تنزيل قناة CN بالعربية

أما عن الخطوات المعنية بتنزيل قناة CN كرتون بالعربية، بحيث تتمكن من مشاهدة الكثير من المحتوى الطفولي والكرتوني الملائم التي تنقله القناة على مدار اليوم، وفقًا لما نص على النحو التالي:-