طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في دولة، ناهيك عن اهتمام الحكومة العراقية تهتم إهتمامًا بالغًا بشريحة كبيرة من الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً بما يوفر لهم دعم مادي وملائم في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي يمر بها العالم، ناهيك عن دعم البرنامج لقرابة الـ 500 ألف مواطن بكافة المحافظات العراقية، ويمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب الإستعلام عن الوجبات الأخيرة من الرعاية خلال السطور التالية.

استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالإستعلام عن الوجبات الأخيرة للرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالإنتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

فيما ستتمكن بعدها من تحديد المحافظة المقيم بها المواطن العراقي.

ليتم تحديد الوجبة المقيم بها المواطن.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

أما عن الشروط الواجب توافرها التقديم في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-