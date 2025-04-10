الحكومة الكويتية تصدر بيان عاجل لجميع أصحاب السيارات

أصدر مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في إدارة المرور العامة بالكويت، عبدالله بوحسن، تعليمات هامة حول حالات المرور الجديدة بالدولة، مؤكدًا أنه تم إطلاق كاميرات راصد جديدة بداية من يوم أمس، التي تعمل على البطاريات بحيث يكون سهلة النقل والتركيب، ناهيك عن أن ذلك يتضمن رصد المخالفات الخاصة بالسرعة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء تزامنًا مع انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي تحت عنوان “قيادة بدون هاتف”، مضيفًا بأنه تم إقامة هذا المؤتمر تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون المرور بالدولة الكويتية.

عدد المركبات والدراجات النارية بالكويت

وأكد بوحسن، أن فعاليات الأسبوع المروري سيبدأ من يوم الأحد القادم، مع إقامة معرض توعوي وعقد ندوات توعوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في دولة الكويت، نظير أن ذلك يأتي تزامنًا مع رصد عدد كبير من المخالفات واختراق للمرور على مدار العام الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي المركبات زادت كذلك خلال عام 2024 ليصل إلى مليونين و666 ألفًا و241 مركبة بكافة المحافظات الكويتية، نظير وصول عدد الدراجات النارية لـ 58 ألفًا و528 دراجة نارية.

إطلاق كاميرات مرورية للمراقبة

وأوضح مساعد مدير إدارة التوعية في إدارة المرور العامة، أنه تم رصد عدد كبير من المخالفات بما وصل إجماليه خلال الربع الأول من عام 2025 لـ 332 ألفًا و536 مخالفة بمختلف المركبات والدراجات النارية، مشيرًا إلى أن عدد المخالفات مختلفة بما تتمثل في استخدام الهاتف وكذلك تجاوز إشارات المرور الحمراء، ناهيك عن مخالفات تضمن عدم ربط حزام الأمان، فيما تم إطلاق كل هذه الكاميرات التي بلغت مبدئيًا نحو 607 كاميرة ما بين مراقبة ثابتة ومتنقلة و20 كاميرات السرعة، بالإضافة إلى أن ذلك سيُخفف من عدد الحوادث وارتكاب المخالفات التي زادت في الأونة الأخيرة.