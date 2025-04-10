زيادة جديدة.. سعر الذهب في المحلات الان يُفاجئ الجميع

شهد سعر الذهب حالة من الإرتفاع المفاجئ بمختلف محلات الصاغة، مع منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أبريل 2025، ناهيك عن أن ذلك جاء بعد موجة ارتفاع على شراء أسعار المشغولات الذهبية بمختلف محافظات مصر، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الخميس

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الذهب داخل محلات الصاغة، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الذهب عيار “24” إلى 5120 جنيه للجرام بيع، وشراء 5097 جنيه للجرام الواحد.

بينما سجل سعر الذهب عيار “22” نحو 4693 جنيه للبيع، وللشراء 4672 جنيه للجرام الواحد.

أما عن سعر الذهب عيار “21” سجل نحو 4480 جنيه بيع، وشراء 4460 جنيه بدون المصنعية.

كذلك فإن سعر الذهب عيار “18” بلغ نحو 3840 جنيه للبيع، وللشراء 3822 جنيه بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

ناهيك عن وصول الذهب عيار “14” لـ 2986 جنيه بيع، وشراء 2973 جنيه للجرام الواحد.

بالإضافة إلى أن الذهب عيار “12” سجل نحو 2560 جنيه للبيع، وللشراء 2548 جنيه.

أما عن الذهب عيار “9” بلغ نحو 1920 جنيه للبيع جرام الواحد، وشراء 1911 جنيه.

وسجلت السبيكة ذات وزن الـ 5 جرام نحو 27 ألف و755 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، ناهيك عن أن المصنعية ترتفع أو تنخفض وفقًا لما يُحدده محل الصاغة، مع توقعات كبيرة باستمرار الارتفاع على مدار الفترة المقبلة.