سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالدولة

شهد سعر الدولار حالة من الإستقرار أمام الجنيه في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، نظير أن ذلك جاء بعد موجة اضطراب كبيرة شهدتها العملة الأجنبية على مدار الساعات الماضية، نظير أن تحديد أسعار الدولار يتوقف على عمليات العرض والطلب داخل مختلف البنوك، ويمكنك معرفة أخر تحديث في الوقت الحالي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فإنها جاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار في “المركزي المصري” إلى 51.75 جنيه بيع، وشراء 51.61 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في “بنك مصر” نحو 51.72 جنيه للبيع، أما للشراء فبلغ نحو 51.62 جنيه.

نظير وصول سعر الدولار في “بنك البركة” إلى 51.72 جنيه بيع، وشراء 51.62 جنيه.

بالإضافة لوصول سعر الدولار داخل “البنك الأهلي المصري” إلى 51.72 جنيه للبيع، وللشراء 51.62 جنيه.

تحديث سعر العملة الأجنبية الان في البنوك

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على العملة الأجنبية أمام الجنيه داخل باقي البنوك، فإنها جاءت كما يأتي:-