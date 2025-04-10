كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2025 والشروط المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر من التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 كونه من أهم البرامج التي يوفر وحدات سكنية ملائمة أمام كافة المقبولين، نظير أنه من إشراف وزارة السكن والعمران في الدولة الجزائرية، بما تأتي بسعر مخفض عن الأسعار الخارجية للوحدات السكنية، ويكون ذلك وفقًا لمجموعة من الإجراءات والشروط المعنية بطلب القبول في البرنامج.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 أمام كافة المتقدمين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوكالة.

مع اختيار برنامج “سكنت عدل 3”.

ثم قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

التأكيد من عنوان الإقامة وكذلك رقم الهوية والوظيفة والولاية المقيم بها الشخص المتقدم.

قم برفع الوثائق السارية والمطلوبة لطلب التقديم.

وعليه يتم التأكيد على صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3؟

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3 داخل مختلف الولايات الجزائرية، وفقًا للأتي:-