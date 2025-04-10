رواتب المتقاعدين في العراق.. موعد صرف راتب شهر مايو 2024 بالزيادة

رواتب المتقاعدين هي من أكثر المواضيع بحثًا في الدولة العراقية، خاصة وأن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المتقاعدين داخل محافظات دولة العراق، حتى أن الحكومة العراقية حريصة على توزيع الرواتب في مواعيدها الرسمية دون الإخلال بذلك، لضمان إيصالها إلى كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، ويمكنك معرفة جدول الرواتب الجديد بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

جدول رواتب المتقاعدين بالعراق

وصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في دولة العراق إلى 500 ألف دينار عراقي، بما تضمن زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي، وجاء سلم الرواتب الجديد، وفقًا لما يأتي:-

زاد الراتب من 450 ألف لـ 550 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

كما ارتفع قيمة الراتب الخاص بالمتقاعد إلى 625 ألف بعد أن كان بـ 525 ألف دينار عراقي.

حتى أن الراتب سجل نحو 850 ألف دينار عراقي بعد أن كان 750 ألف دينار عراقي.

ناهيك عن وصول قيمة الراتب لـ 950 ألف دينار عراقي بعد أن كان 850 ألف دينار.

هل تم تطبيق زيادة لعام 2025 في رواتب المتقاعدين؟

لكن إلى الأن لم يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة خاصة برواتب المتقاعدين، فيما يُشير ذلك إلى أنه في حالة صدور أي قرارات جديدة من قبل الحكومة العراقية سيتم الإعلان عنها مباشرة، ناهيك عن أنه بالنسبة لمواعيد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي على أن يكون يوم عمل رسمي، بما ينوه ذلك إلى أن صرف شهر مايو سيوافق يوم 1-5-2025 بما سيتم إيداع المستحقات المالية في مختلف الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين في دولة العراق.