الحكومة العراقية تصدر تحذير أخير لجميع المواطنين

حذرت الحكومة العراقية متمثلة في هيئة الأنواء الجوية، من حالة طقس غير عادية تمر على البلاد على مدار الساعات القادمة، مؤكدة بأن البلاد ستواجه سقوط أمطار غزيرة مع وجود عواصف غبارية بداية من اليوم وحتى غد الجمعة على مختلف محافظات دولة العراق، ناهيك عن أن اليوم يشهد حالة من الطقس السيء خاصة في المنطقة الشمالية ليكون من غائم إلى غائم شديد، مشيرة إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى أكثر شدة خاصة بالمرتفعات الجبلية في المنقطة الشمالية.

حالة الطقس في محافظات العراق

وأكدت هيئة الأنواء الجوية، أن الطقس سيكون غائمًا بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، مع وجود فرصة كبيرة لاستمرارية هطول الأمطار متفرقة خاصة في الأجزاء الغربية داخل المنطقة الوسطى، ناهيك عن أن الرياح ستكون شمالية البلاد، مع حدوث غبار كثيف على أغلب المناطق العراقية، محذرة جميع سائقي المركبات العامة والخاصة من أخذ الحذر التام من كل هذه الأمواج التي تُصيب البلاد، حتى أن انتشار الرياح والغبار الكثيف سيكون بالمنطقتين الوسطى والجنوبية.

درجات الحرارة بمحافظات العراق

وأضاف البيان الصادر عن هيئة الأنواء الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تستمر من اليوم وحتى غدًا الجمعة، ناهيك عن أن درجات الحرارة داخل محافظات بغداد وديالي وكربلاء تصل إلى 30 درجة مئوية، فيما أن درجة الحرارة في ذي قار تبلغ نحو 39، أما المثنى تكون نحو 36 درجة مئوية، حتى أن يوم الجمعة سيكون الطقس صحوًا مع تجمع بعض الغيوم في معظم البلاد والرياح الشمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية.