طريقة تثبيت تردد طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات 2025

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأبرز القنوات التي لاقت انجذابا كبيرًا بين ملايين الأطفال، كونها تمثل أهمية كبيرة في حياة الطفل وتعمل على بث باقة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، مع نقلها إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي تمكنت من عمل قاعدة جماهيرية غير عادية في الآونة الأخيرة، حتى أن العديد من المتابعين يرغبون في التعرف على ترددها الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد طيور الجنة أطفال

هناك بعض المعلومات لكي تقوم باستقبال قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على النحو الأتي:-

استقبل القناة على قمر صناعي نايل سات.

ترددها الحديث 11274.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تحديث تردد طيور الجنة الثاني

ولقناة طيور الجنة تردد ثاني على القمر الصناعي يسهل القيام باستقبالها واستمرار المتابعة لكل ما تقدمه القناة، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أخر عرب سات.

تردد ثاني للقناة 11310.

استقطاب القناة عمودي.

معامل ترميز طيور الجنة 27500.

معامل الخطأ 3/4.

طريقة تنزيل طيور الجنة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل طيور الجنة أطفال، كما على النحو الأتي:-