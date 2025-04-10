بنك الخرطوم يصدر بيان عاجل لجميع العملاء

أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة جديدة لجميع العملاء، مؤكدًا أنه أصبح بإمكانهم التواصل والوصول إلى المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية لحساباتهم، وكذلك العديد من الخدمات الأخرى المتاحة، ضمن النطاق المحدودة لهذه النافذة، مشيرًا أن عملية التواصل أصبحت سهلة للغاية على رقم واتساب “249116001913”، منبهًا على جميع العملاء الكرام بعدم التعامل أو التواصل مع أي رقم أخر، حفاظًا على المعلومات الخاصة بحساباتهم البنكية، وكذلك القيام بمراقبة مشددة من قبل إدارة البنك لكافة الصفحات المشبوهة التي تعمل على إثارة البلبلة.

خدمات بنك الخرطوم

وأكد بنك الخرطوم في بيان تم نشره على موقعه الرسمي على منصة “إكس”، أن البنك حريص على إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الجديدة التي تُمكن العميل من إنهاء كافة معلوماته المصرفية والخدمات المالية بكل سهولة، ناهيك عن فرض تعليمات وضوابط مشددة على جميع العملاء حول عمليات الهاكرز والإختراق التي تتم على بعض الحسابات في بنك الخرطوم، مما يدعوا إلى القلق والتوتر.

تم إنشاء حساب خدمة العملاء عبر #الواتساب لنمكن عملاءنا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المصرفية، إضافة لتقديم بعض الخدمات المتاحة، ضمن نطاق وحدود إمكانيات هذه النافذة.

رقم خدمة الواتساب = +249116001913 ونرجو عدم التعامل/التواصل مع/عبر أي رقم آخر.#وعيك_وقاية_من_الاحتيال pic.twitter.com/iKN2xhnSPs — Bank Of Khartoum – بنك الخرطوم (@bankofkhartoum) April 9, 2025

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم والتعرف على كافة الخدمات والتعاملات البنكية المتاحة فعليك اتباع الأتي:-