حدث طيور الجنة بييبي على ترددها الجديد 2025 النايل سات وعرب سات

تقدم قناة طيور الجنه الفضائية العديد من البرامج المتنوعة والتي تناسب تطورات العصر الحالي وذلك من خلال بث برامج تهتم بتنمية مهارات الطفل، جميع برامجها تهدف إلي تعليم الطفل باستخدام أساليب متميزة مما تسهل علي إدخال المعلومة بشكل سريع وسهل، منذ أن تم انطلاق هذه القناة حتي الآن استطاعت أن تحصد نسب نجاح باهرة من قبل متابعيها حول أنحاء الوطن العربي، دائما تزداد الكثير من التساؤلات حول معرفة التوصل بالترددات الحديثة بهذه القناة والتي سنوضحها لكم من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة إليكم التفاصيل.

التردد الحديث بقناة طيور الجنه عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11274..

معدل استقطاب القناة: الأفقي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

علي معدل تصويب الخطأ التالي: 4/3.

تردد قناة طيور الجنه علي العرب سات

تم تعديل بيانات ترميز القناة: 27500.

علي التردد التالي: 11310.

من خلال مؤشر الاستقطاب التالي: عمودي.

رمز تصويب خطأ القناة: 4/3.

خطوات استقبال قناة طيور الجنه علي التلفاز

لتسلية أوقات الطفل يمكنكم استقبال قناة طيور الجنه علي التلفاز من خلال اتباه هذة الخطوات التالية:

في البداية: قم بالضغط علي قائمة الاعدادات من الريموت بجهاز ريسيفر التلفاز.

انقر علي البحث اليدوي.

يتطلب منك تحديد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث التردد.

قم بإدخال كتابه التردد، معامل الاستقطاب الخاص بالقناة.

انقر علي أيقونة البحث.

ثم زر التنزيل.

أخيرا: اضغط علي أيقونة حفظ القناة.

معايير قناة طيور الجنه