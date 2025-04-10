ثبت الان تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات.. وسلي طفلك طول اليوم

تعد قناة وناسه واحدة من اكثر القنوات التي تهتم بعرض برامج للأطفال بطريقة ممتعه وأساليب حديثة من خلال صورة واضحة وصوت متميز، من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة يمكنكم استقبالها علي شاشات التلفاز وتشغيلها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي إزعاج الصغار، علي الرغم من انتشار وسائل التسلية الحديثة إلا أن هذه القناة من اكثر القنوات التي لها اثر فعال في تسلية الطفل، تبث البرامج التعليمية والثقافية والتعليمية بالإضافة إلي البرامج الترفيهية تناسب أعمار الأطفال من عمر 2 عامين حتي 13 سنة وذلك لاختلاف برامجها وتنوعه، سنسرد لكم الخطوات اللازمة من اجل تنزيل القناة علي التلفاز عبر تردداتها الجديدة تابعونا.

قناة وناسه علي ترددها علي النايل سات

بيانات التردد الذي من خلاله يتم بث القناة: 11257.

عبر الاستقطاب: الأفقي.

من خلال معامل ترميز: 27500.

وناسه علي ترددها عبر العرب سات

تردد القناة: 11270.

من خلال معدل استقطاب: عمودي.

عبر الترميز التالي: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

اضبط قناة وناسه علي جهاز التلفاز

من اجل تنزيل قناة وناسه عبر استقبالها علي تردداتها الجديدة يمكنكم اتباع هذه الخطوات التالية والتي تتمثل في: