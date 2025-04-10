لينك منصة مظلتي..أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة فور ظهورها عبر وزارة العمل

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وضحت بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لم تظهر كما تحتاج تلك الأسماء المقبولة توفير بعض الضمانات والشروط للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لذلك سوف نقوم بتوضيح الشروط التي يتم على أساسها اختيار المقبولين في برامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة داخل نطاق العراق.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم يظهر عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وينظرها الكثير من المتقدمين العراقيين والعراقيات ولكن في حالة ظهورها يتم استخدام منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن الدعم حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج التي تقدم الدعم للفئات المستحقة وقد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على هذا الدعم وتشمل ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدمين من المواطنين العراقيين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

توفير الأوراق الرسمية حيث يجب توفير كافة المستندات المطلوبة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يشترط عدم امتلاك ممتلكات عالية الثمن حيث لا يقبل طلب من يمتلك أراضي أو عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

توفير الفئة العمرية حيث الرجال يجب أن يتراوح عمر المتقدمين من 18 حتى 60 عام.

النساء يشترط أن يكون عمر المتقدمة من 15 حتى 55 عام.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية