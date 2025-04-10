للموظفين والمتقاعدين 25 مليون دينار سلفة بأقساط شهرية ميسرة لمدة 5 سنوات لدى مصرف الرافدين بالعراق

مصرف الرافدين يقدم سلفة للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط الشهري الميسر لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر كما يوفر المصرف هامش ربح تنافسي لكافة المستفيدين عند طلب السلفة لذلك سوف نقوم بتوضيح أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على السلفة النقدية المطلوبة من مصرف الرافدين.

شروط سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

مصرف الرافدين يوفر سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي حيث تقدم سلفة مالية مع إمكانية السداد على مدى يصل إلى 60 شهرًا لذلك بعد توفير جميع الضوابط والضمانات المحددة لضمان استحقاق التمويل عبر مصرف الرافدين في عموم العراق فيما يلي التفاصيل الكاملة:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

كذلك ضرورة امتلاك بطاقة ماستر كارد سارية المفعول صادرة عن مصرف الرافدين.

أن يكون لدى المتقدمين لهم راتب شهري ثابت يتم تحويله إلى مصرف الرافدين.

يجب أن يكون الدخل أو الراتب لتغطية القسط الشهري والفائدة المترتبة على السلفة.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 73 عام عند التقديم على السلفة.

يتم استقطاع الأقساط والفوائد بشكل تلقائي من الراتب عبر بطاقة الماستر كارد.

يتطلب مصرف الرافدين تقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام الحصول على السلفة.

أهم مزايا الحصول على سلفة مصرف الرافدين