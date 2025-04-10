غرامة يا معيدي.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في العراق إبريل 2025

أطلقت وزارة العراقية متمثلة في المديرية العامة للمرور بالعراق، خدمات إلكترونية تُسهل على المواطنين في التعرف على قيمة الغرامة والعمل على سدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع، فيما أن ذلك يوفر الوقت والجهد اللازم على الأشخاص العراقيين، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور بالعراق والتعرف على تفاصيل الغرامة المفروضة، وفقًا لما يلي:-

قم في البداية بالدخول إلى منصة أور.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات”.

بعدها سيتطلب منك إدخال بيانات الشخص العراقي في الخانات المخصصة ومن أهمها رقم اللوحة.

القيام مباشرة بالنقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض تفاصيل الغرامة المرورية.

كيف اسدد مخالفات المرور بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بسداد غرامات المرور بالعراق، تجنبًا لعدم فرض أي غرامات جديدة على الذين لم يقوموا بالانتهاء من سداد قيمة المخالفة المرورية مسبقًا، وفقًا لما يلي:-