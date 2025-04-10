تابعوا حلقات مسلسل قيامة عثمان..ثبتها الآن قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بجودة عالية للمشاهدين

قناة الفجر الجزائرية من القنوات التي تقدم أحلى المسلسلات والبرامج لذلك أصبحت القناة الفضائية لها شهرة واسعة في وسط عدد كبير من القنوات الفضائية التي تقدم نفس المحتوى تقريباً حيث توفر القناة عدد من البرامج التي نالت إعجاب المشاهد العربي ومنها الصندوق الاسود وبرنامج ضحك بلا حدود كذلك مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني ومسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مترجم باللغة العربية لذلك سوف نوضح التردد.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

قناة الفجر الجزائرية تقدم مجموعة من المسلسلات والبرامج المهمة التي يبحث عنها العديد من محبي ومتابعي المسلسلات التاريخية التركية ومن أهمها مسلسل قيامة عثمان الذي حقق نجاح منذ الموسم الأول لذلك سوف نوضح للجميع تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية المتاحة لهم القناة الفضائية لذلك إليكم تفاصيل التردد على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الفضائية: 12034.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية