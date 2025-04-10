طريقة تنزيل قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات وتابعوا أروع الأغاني لطفلك

قناة وناسة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى مميز لكل الأطفال الصغيرة حيث يمكن مشاهدة القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة بعد تنزيل القناة التي لا تطلب مصاريف إدارية من أجل مشاهدة القناة الفضائية كما يمكن متابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ومتابعة أحلى البرامج الغنائية على مدار اليوم بدون تشفير.

ضبط قناة وناسة كيدز للأطفال

يمكن ضبط قناة وناسة كيدز للأطفال ومشاهدة جميع أغاني لولو المحبوبة التي تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها شعبية كبيرة في الوقت الراهن لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد لكي يسهل على المشاهد تنزيل تلك القناة التي أعجبت عدد كبير منذ تأسيسها لذلك إليكم تفاصيل التردد.

تردد قناة وناسة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

كما استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كذلك معامل الترميز: 27500.

طريقة استقبال تردد تردد قناة وناسة للأطفال