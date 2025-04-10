للأطفال.. ثبت تردد قناة وناسة لطفلك وخليه مبسوط طول الوقت

تقوم قناة وناسة ببث العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز التي يعشقه الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، حتى القناة استطاعت أن تحوز على شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، ببثها إلى البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية الأكثر من رائعة، فيما يمكنك التعرف على تحديث تردد القناة الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

قناة وناسة للأطفال

يمكنك القيام بتنزيل قناة وناسة للأطفال من أجل أن يستمتعوا بكل ما تقدمه القناة على مدار الـ 24 ساعة، بما يضمن لهم تجربة رائعة ومميزة، وذلك بإتباع المعلومات التالية:-

استقبل القناة على القمر الصناعي “نايل سات”.

بينما التردد الحديث للقناة “12399”.

أما عن استقطاب وناسة “أفقي”.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تنزيل قناة وناسة على العرب سات

ولقناة وناسة تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه والقيام بتنزيله دون توقف، بناءً على المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

قناة وناسة أطفال القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما ترددها الأخر يكون 11270.

أما عن استقطابها فهو رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة أطفال، فجاءت كما يلي:-