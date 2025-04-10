للأطفال.. ثبت تردد قناة وناسة لطفلك وخليه مبسوط طول الوقت

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
للأطفال.. ثبت تردد قناة وناسة لطفلك وخليه مبسوط طول الوقت
“يا لولو اعطينــي قطــة“ تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على النايل والعربسات لأحلى أغاني الأطفال

تقوم قناة وناسة ببث العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز التي يعشقه الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، حتى القناة استطاعت أن تحوز على شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، ببثها إلى البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية الأكثر من رائعة، فيما يمكنك التعرف على تحديث تردد القناة الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

قناة وناسة للأطفال

يمكنك القيام بتنزيل قناة وناسة للأطفال من أجل أن يستمتعوا بكل ما تقدمه القناة على مدار الـ 24 ساعة، بما يضمن لهم تجربة رائعة ومميزة، وذلك بإتباع المعلومات التالية:-

  • استقبل القناة على القمر الصناعي “نايل سات”.
  • بينما التردد الحديث للقناة “12399”.
  • أما عن استقطاب وناسة “أفقي”.
  • معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.
  • معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تنزيل قناة وناسة على العرب سات

ولقناة وناسة تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه والقيام بتنزيله دون توقف، بناءً على المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

  • قناة وناسة أطفال القمر الصناعي يكون العرب سات.
  • بينما ترددها الأخر يكون 11270.
  • أما عن استقطابها فهو رأسي.
  • معامل الترميز للقناة 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة أطفال، فجاءت كما يلي:-

  • قم بفتح إعدادات جهاز الرسيفر.
  • مع النقر على زر “الإعدادات”.
  • القيام باختيار “التركيب اليدوي”.
  • ليتم بعدها تحديد بيانات القناة بشكل واضح وصحيح.
  • قم بالنقر على زر “بحث”.
  • ليتم تنزيل القناة في النهاية.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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