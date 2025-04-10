بسرعة يا معيدي.. طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025

تعتبر رواتب المتقاعدين من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأنها تضم شريحة كبيرة من المواطنين المتقدمين للحصول على رواتب الهيئة الوطنية في العراق من مختلف الجهات المدني والعسكري، نظير أن الرواتب يتم العمل على صرفها مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في العراق، وعليه يرغب العديد من الأشخاص من الاستعلام عن رواتبهم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وخاصة شهر مايو 2025، التي من المتوقع بأن يتم صرف رواتبهم يوم 1 مايو 2025، وفقًا لما يلي:-

عليك الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية في البداية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

ليتم بعدها إدخال بيانات الشخص المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

القيام مباشرة بالنقر على زر “بحث”.

مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

فيما يمكنك التعرف على قيمة الراتب المستحق الحصول عليه.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

وعن الشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية في العراق، للحصول على الرواتب الخاصة بالمستحقين، فجاءت كما يلي:-