ثبت تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي وتــابع أفضل برامج الكرتون بجودة هائلة

تعتبر قناة كراميش من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة على مدار الفترة الماضية، بتقديمها إلى محتوى طفولي وكرتوني مميز، ناهيك عن أن القناة تقوم ببث البرامج التعليمية والترفيهية وتعمل على إذاعة الأغاني والأناشيد الدينية، كما أنها خصصت للأطفال، من أجل أن يُشاهد المحتوى الرائع على مدار الساعة، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الحديث

هناك بعض المعلومات لكي تقوم بإستقبال قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، مع استمرارية المتابعة لكل ما تقدمه القناة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها الحديث 11470.

بينما استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز لقناة كراميش “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “¾”.

تحديث تردد كراميش الثاني

ولقناة كراميش تردد ثاني على القمر الصناعي يسهل القيام باستقبالها، مع استمرارية المتابعة للمحتوى الطفولي والكرتوني المميز، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الحديث 11390.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “⅚”.

ميزات قناة كراميش أطفال

أما عن الميزات التي يمكنك معرفتها لكي تقوم بتثبيت قناة كراميش أطفال، فجاءت كما يلي:-