شبكة القنوات “هنــــــــــــا” .. تردد قناة بين سبورت على نايل سات وعرب سات 2025

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن التردد الخاص بقناة بين سبورت الرياضية من أجل مشاهدة البرامج الممتعة التي تقوم بعرضها والبطولات العالمية والإقليمية من دوري ابطال اوروبا والدوريات الكبرى كالدوري الانجليزي والاسباني، ولكل قناة من قنوات بين سبورت التردد الخاص بها من أجل ضبطها وتحميلها على شاشة التلفزيون.

تردد قناة بين سبورت على نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد هو:

تردد القناة هو: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة بين سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها وضبطها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو: 11547.

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بين سبورت 2 على نايل سات

هناك تردد خاص بقناة بيت سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11054

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ⅔

تردد قناة بين سبورت ماكس

لضبط قناة بين سبورت ماكس على جهاز الاستقبال الخاص بك فيجب معرفة التردد الخاص بها وهو