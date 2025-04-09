استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالدفعة الجديدة بالعراق 2025

أطلقت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق وذلك عبر منصة مظلتي، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين مستوى المعيشة للمتضررين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

الذهاب الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

اختار بعدها كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات الظاهرة في القائمة، ثم كلمة هيئة الرعاية الاجتماعية

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على كلمة استعلام وسوف يظهر الكشف الطبي الخاص بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي