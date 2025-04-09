خطوات الحصول على بيان الخدمة عبر خدمة تواصل بمنصة نفاذ 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية طريقة الحصول على بيانات الخدمة عبر خدمة تواصل في جميع إدارات المملكة، وقد تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارة للتسهيل على مقدم الطلب للحصول على بيان الخدمة في حالة الوفاة أو طلب استقالة أو طلب تقاعد مبكر.

خطوات الحصول على بيان الخدمة عبر خدمة تواصل

يمكن الحصول على بيان الخدمة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة النفاذ الوطني الموحد.

اختار قسم الخدمات الإلكترونية من الخيارات المتاحة، ثم اختيار الخدمة المراد الحصول على بيان الخدمة.

سوف يتم إرسال كود عبر رسالة نصية إلى الهاتف الجوال، يلزم إعادة إدخاله مرة أخرى في الحقل المخصص له

النقر على كلمة التعليم العام، ثم تحديد إدارة التعليم.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

قراءة الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.

إدخال عنوان التذكرة وكافة التفاصيل الدقيقة للحصول على البيان المعتمد من وزارة التعليم السعودية.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستعلم.

النقر على كلمة حفظ الطلب، وسوف يتم الرد على حالة الطلب في غضون خمسة أيام فقط من استلام الطلب.

خطوات إصدار بيان الخدمة من منصة مسار

للحصول على بيان الخدمة بشكل إلكتروني من منصة مسار يلزم اتباع الخطوات الآتية: