خطوات تثبيت تردد قناة cn بالعربية الجديد على نايل سات 2025 “ثبتها واستمتع بالأفلام الكرتونية”

تعتبر قناة cn بالعربية من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والبرامج التعليمية والثقافية بجودة عالية، كما أن المحتوى التي تقوم بتقديمه مميز ويناسب جميع الأعمار وغير مخالف للعادات والتقاليد، ويمكن تحميلها على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة cn بالعربية

يمكن ضبط تردد قناة cn بالعربية على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية وذلك عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11137.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة cn بالعربية على عرب سات

يمكن ضبط قناة سي أن بالعربية الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11747.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

مميزات قناة cn بالعربية

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة سي أن بالعربية الخاصة بالأطفال، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي