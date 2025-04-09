موعد اجازة شم النسيم وأهم الاحتفالات في مصر 2025 .. مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاع الحكومي

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
موعد اجازة شم النسيم وأهم الاحتفالات في مصر 2025 .. مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاع الحكومي

بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، بدأ الموظفين أن يقوموا بالتساءل المستمر لمعرفة ما هوىموعد اجازة شم النسيم والتي بكونها أقرب إجازة رسمية سوف يحصلون عليه الجميع في القطاع الحكومي، لذلك سوف نكشف لكم عن موعد الإجازة الرسمية للموظفين في مصر، وما هي أحدث الاحتفالات التي يقوموا بها الجميع في هذ اليوم والتي بكونه من أهم وأبرز العادات والتقاليد على الإطلاق، يمكنك معرفة تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

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فريق عمل البديل

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