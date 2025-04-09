موعد اجازة شم النسيم وأهم الاحتفالات في مصر 2025 .. مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاع الحكومي

موعد اجازة شم النسيم

بشكل رسمي سوف يكون موعد اجازة شم النسيم يوافق يوم 21 من أبريل 2025 الموافق يوم الأثنين، ولكن على الأغلب سوف يقوموا المواطنين بأخذ الإجازة الرسمية يوم الأحد الموافق 20 من أبريل 2025 أو يوم الخميس الموافق يوم 24 من أبريل 2025، وهذا حتى يتم الاستفادة الكاملة بأطول إجازة رسمية والتي تكون من الجمعة إلى الأحد أو تكون من الخميس حتى مساء السبت.

احتفالات عيد شم النسيم في مصر

يريد الكثير الآن أن يعلم ما هي أبرز وأهم احتفالات عيد شم النسيم في مصر، ولذلك فقد يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على الاحتفالات التي يقوموا بها المواطنين بشكل رسمي في هذا اليوم عادة بشكل سنوي، وجاءت إليكم الاحتفالات ليكون كالآتي: