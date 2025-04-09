نتورك بالعربية .. خطوات تنزيل تردد cn بالعربية الجديد 2025 على نايل وعرب سات

تردد cn بالعربية الجديد 2025

يمكنك الآن أن تقوم بتثبيت تردد cn بالعربية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل وعرب سات، وهذا سوف تتمكن من معرفته من خلال البيانات التي سوف يتم سردها لكم في الأسطر التالية كالآتي:

تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11747

الجودة أتش دي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل التصحيح الخطأ يكون 3/4.

تردد القناة على نايل سات:

11277 تردد القناة.

الجودة اتش دي.

معامل التصحيح الخطأ يكون 4/5.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

خطوات تثبيت تردد cn بالعربية الجديد 2025

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على خطوات تثبيت تردد cn بالعربية الجديد 2025 على نايل وعرب سات، وهذا من خلال الأسطر التالية كالآتي: