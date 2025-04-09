نتورك بالعربية .. خطوات تنزيل تردد cn بالعربية الجديد 2025 على نايل وعرب سات

يعتبر تردد cn بالعربية الجديد 2025 من أهم الترددات التابعة لقنوات الأطفال على الإطلاق، نظرًا لأن تلك القناة توفر الكثير والعديد من الكارتون والأفلام الخاصة بالأطفال والمدبلجة من الإنجليزية إلى العربية، ويفضلها جميع الأطفال من عمر 1 عام حتى 15 عام، حيث أنها تعتبر من ضمن القنوات الآمنة تمامًا على الأطفال وتوفر تعليم كافة الأساليب والمعلومات الهامة لطفلك في فترة كسب المعلومات.
تردد cn بالعربية الجديد 2025
يمكنك الآن أن تقوم بتثبيت تردد cn بالعربية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل وعرب سات، وهذا سوف تتمكن من معرفته من خلال البيانات التي سوف يتم سردها لكم في الأسطر التالية كالآتي:
تردد القناة على عرب سات:
- التردد: 11747
- الجودة أتش دي.
- معدل الترميز يكون 27500.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معامل التصحيح الخطأ يكون 3/4.
تردد القناة على نايل سات:
- 11277 تردد القناة.
- الجودة اتش دي.
- معامل التصحيح الخطأ يكون 4/5.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز يكون 27500.
خطوات تثبيت تردد cn بالعربية الجديد 2025
يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على خطوات تثبيت تردد cn بالعربية الجديد 2025 على نايل وعرب سات، وهذا من خلال الأسطر التالية كالآتي:
- أولًا عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة القائمة من خلال ريموت التحكم الخاص بالتلفاز.
- بعد ذلك عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة الاعدادات.
- ثم عليك الانتقال إلى أيقونة إضافة قناة جديدة.
- يتطلب منك أن تقوم بالضغط على البيانات وإدخالها بشكل صحيح.
- بعد ذلك يمكنك أن تقوم بمراجعة البيانات التابعة للقناة جيدًا، ثم النقر على أيقونة البحث.
- في الخطوة التالية والأخيرة على الإنتظار حتى يتم ظهور القناة أمامك.