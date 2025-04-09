نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الجديدة بالجزائر عبر “https://www.aadl.com.dz/”

عمليات البحث مستمرة الآن لمعرفة ما هي خطوات الاستعلام عن نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الجديدة والثانية التي ينتظرها عدد كبير جدًا من المواطنين بداخل الجزائر، لذلك يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على طريقة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة والتعرف أيضًا عن الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل من خلال الآتي، فضلًا تابع معنا.

نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3

إذا كنت ترغب معرفة أسمك من ضمن الاسماء التي تم قبولها في الدفعة الجديدة والثانية من البرنامج، فعليك التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3 من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة عدل في جمهورية الجزائر وهذا عبر التالي:

أولًا عليك أن تقوم بالدخول على بوابة سكنات عدل “من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا“.

في الخطوة التالية يتطلب منك أن تقوم بالنقر على أيقونة نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3.

يتطلب منك أن تقوم باختيار الدفعة التي تريد معرفة اسمائها.

قم بادخال الرقم الوطني الخاص بك.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

سوف يتم ظهور كافة البيانات المطلوبة من حيث القبول أو الرفض.

شروط القبول في برنامح سكنات عدل 3

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على جميع شروط القبول في برنامج سكنات عدل 3، وهذا من خلال الأسطر التالية: