خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت الجديد 2025 والشروط المطلوبة

تقدم الحكومة الجزائرية باقة من المنح والإجتماعية التي تضمن توفير حياة كريمة ومستوى معيشي لجميع المواطنين والمواطنات، ومن أبرز برامجها برنامج منحة المرأة الماكثة بالبيت التي يمكن لجميع المتقدمات التقديم فيه والحصول على الدعم المادي الشهري المقدم من قبل الحكومة متمثلة في وزارة العمل والتشغيل، وفقًا لمجموعة من الإجراءات والشروط المعنية بطلب الموافقة على القبول بالبرنامج، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب الموافقة على منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

لابد أن تصل عمر المتقدمة إلى 18 عامًا وقت التقديم.

كذلك عدم تجاوز عمرها عن 40 سنة.

يجب أن تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية ومقيمة داخل البلاد.

ألا تكون المتقدمة موظفة في أي من الجهات الحكومية والخاصة.

كذلك يتطلب عدم توفير أي دعم مادي أو أصول أو عقارات تمنعها من القبول في المنحة.

التزامها بجميع المعلومات والوثائق التي يتم إدخالها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل دولة الجزائر، وفقًا لما يأتي:-