صار عنا بيبي جديد..تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على نايل سات وعرب سات وسلي أطفالك

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المفتوحة ومخصصة لأطفالنا حيث تجمع القناة بين الأغاني المميزة بالتسلية والتشويق وبين تعليم الأطفال الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات وغير ذلك من الأغاني والأناشيد لذا سوف نقوم بتوضيح التردد مع شرح طريقة تثبيت القناة لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية المقدمة لكل الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المميزة التي نالت إعجاب الأباء والأمهات بسبب سعي الأسرة على توفير قنوات تعمل على تطوير مهارات الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين حيث تقدم القناة أغاني تعليمية وتربوية كما تحرص على تربية الطفل وتعليمه أشياء كثيرة ومفيدة لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة طيور الجنة بيبي لاستمرار مشاهدة تلك القناة الفضائية التي يحبها الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11310.

معامل الاستقطاب بالقناة: عمودي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قمر صناعي: النايل سات.

قناة فضائية: غير مشفرة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

كما التردد الجديد للقناة: 11274.

معامل الاستقطاب بالقناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصويب الخطأ: ¾.

القناة الفضائية مجانية وغير مشفرة.

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة بيبي