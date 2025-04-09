فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025.. طريقة فتح الحساب بالرقم الوطني

يرغب العديد من السودانيين في حصولهم على حساب بنكي داخل بنك الخرطوم، نظير أنه من أبرز وأقدم البنوك العاملة في الدولة السودانية، ويقوم على تقديم الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة التي تُلبي احتياجات العملاء بشكل كبير، فيما يمكنك التعرف على الإجراءات السهلة والبسيطة لفتح الحساب أونلاين دون الحاجة إلى زيارة فرع بنك الخرطوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

عليك اتباع كافة الخطوات التي تؤهلك لفتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني فقط، وفقًا لما يلي:-

قم بالإنتقال إلى موقع بنك الخرطوم.

ثم يتم تحديد اللغة المناسبة سواء العربية أو الأجنبية من الصفحة التالية للبنك.

بعدها عليك القيام بالنقر على “إنشاء حساب جديد”.

ليتطلب منك حينها ملء استمارة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

مع موافقة العميل على سياسة البنك.

بعد ذلك عليك رفع الوثائق السارية والصحيحة لطلب فتح الحساب.

بعد التأكيد على صحة المعلومات قم بالنقر على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

ولكي تتم عملية فتح حساب بنك الخرطوم بنجاح تام، فلابد من انطباق بعض الشروط التي نصت على النحو التالي:-