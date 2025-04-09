بشكل رسمي .. تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 لهؤلاء الموظفين بالقطاع الحكومي

أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 للموظفين بالقطاع الحكومي، وكشفت عن سبب تبكير الصرف للموظفين بمناسبة قدوم مناسبة هامة جدًا، ومن أجل تحفيز الموظفين في ممارسة العمل بكل جهد فقد أعلنت عن موعد الصرف الرسمي بعد التبكير، ويمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على المواعيد بعد التبكير.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025

أعلنت وزارة المالية أنه سوف يكون موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 بشكل مبكر هذا الشهر الجاري، أي سوف يكون في تاريخ يوم 21 من الشهر بدلًا من يوم 24 من الشهر نفسة، وكشفت الوزارة أنه تم تبكير هذا الموعد بمناسبة قدوم عيد شم النسيم التي سوف يكون إجازة رسمية للموظفين، ووضحت الوزارة أنه سوف يتم صرف المتأخرات بداية من يوم 5 حتى يوم 7 من شهر مايو 2025.

الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر وزارة المالية 2025

كشفت الوزارة عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين التابعة من خلال وزارة المالية، وهذا عن طريق متابعة الأسطر التالية: