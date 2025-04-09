من البيت افتح حسابك..طريقة فتح حساب بنك الخرطوم عبر الأونلاين بالرقم الوطني

بنك الخرطوم تقدم برنامج فتح حساب عن طريق تطبيق بنكك كما تقدم أنواع مختلفة من الحسابات البنكية ومنها حساب بنكي جاري أو حساب توفير أو حساب استثماري في دولة السودان لذلك هناك العديد من العملاء الذين يرغبوا الحصول فتح حساب في بنك الخرطوم في السودان لذا سوف نعرض جميع الشروط الواجب توافرها في دولة عن طريق بنك الخرطوم.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

يقدم بنك الخرطوم خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بدون حاجة إلى الذهاب إلى البنك لذا إليكم الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم في السودان.

بعدها الضغط على خدمة تسجيل الدخول من القائمة.

ثم بعد ذلك اختيار فتح حساب جديد.

بعدها تحديد نوع الحساب المراد تفعيله.

ثم بعد ذلك تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك إدخال الرقم الوطني مع رفع المستندات المطلوبة.

ثم إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم بالسودان

بنك الخرطوم يطلب من العملاء مجموعة من شروط فتح حساب في بنك الخرطوم بالسودان كما يلي: