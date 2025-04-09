الحكومة العراقية تصدر بيان عاجل لجميع المواطنين المسافرين

تداول العديد من المواطنين العراقيين، أنباء حول إيقاف البنك المركزي لتسليم الدولار بالسعر الرسمي لجميع المسافرين، والمحدد قيمته بنحو 1320 دينارًا عراقي للدولار الواحد، ليقوم المركزي العراقي بنفي هذه الشائعة مؤكدًا بأن عملية تزويد المسافرين بالعملة الأجنبية تُجري بشكل مستمر ومنتظم ضمن نظام إلكتروني حديث ومتطور، فيما يتم الإشراف على عملية الصرف من قبل المصارف العاملة في الدولة وكلك شركات الصرافة بالمطارات.

أليات بيع الدولار للمسافرين العراقيين

وأكد البيان الصادر عن المركزي العراقي، أن الأليات الجديدة تُساهم بشكل كبير في تسهيل وصول المسافرين للدولار، والعمل على الحد من الظواهر السلبية التي تنعكس بشكل كبير لتستغل هذه العملية من قبل المضاربين، ناهيك عن نفي رئيس الفريق التأسيسي لنقابة الصرافيين، وجود أي توقف خاص ببيع الدولار لجميع المسافرين داخل مختلف المطارات العراقية، مؤكدًا أن منصة بيع الدولار تعمل بشكل ملائم وطبيعي إلى وقتنا هذا دون أي تقصير من القائمين عليها، كما لا يوجد أي توقف لعملة البيع داخل وخارج المطارات.

نفي توقف بيع الدولار في العراق

وأصدر المركزي العراقي، قرارًا بشأن هذه الشائعات مؤكدًا على جميع المواطنين وخاصة المسافرين بالتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة دون الإنصات إلى أي عمليات تدعى لإثارة البلبلة داخل البلاد، ناهيك عن أن الحكومة العراقية متمثلة في مختلف جهاتها حريصة على متابعة كل هذه الشائعات والرد عليها في الحال، من أجل عدم إزعاج المواطنين، وخاصة بما يتعلق بمسألة بيع الدولار.