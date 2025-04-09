بعائد مميز.. البنك الأهلي يزف بُشرى سارة لجميع العملاء

مع اقتراب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، التي من المؤكد بأن يتم عقدها يوم 17 من شهر أبريل 2025، من أجل تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالترتيب، فإن العديد من المواطنين خاصة عملاء بنكا الأهلي المصري ومصر يبحثون عن أفضل الشهادات ذات العوائد العالية التي يمكنهم شراءها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

وعن أبرز التفاصيل الخاصة بالحصول على شهادات البنك الأهلي المصري، فإنها جاءت كما يلي:-

يمكن الحصول على الشهادة البلاتينية ذات عائد سنوي 27%، أو شهريًا 23.5%، فيما يمكن شرائها بعائد يومي بنسبة 23%.

كما أن الشهادة البلاتينية تصل مدتها لـ 3 سنوات وعائد يكون 21.5% شهريًا.

شهادة ذات عائد متدرج سنوي تبلغ مدتها نحو 3 سنوات فيما يكون بنسب “30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة”.

تفاصيل شهادة بنك مصر

وعن التفاصيل المعنية بشراء شهادات بنك مصر، فجاءت كما يأتي:-