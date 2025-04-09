لينك التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر والشروط اللازمة للمنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من المنح التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر حيث يتم توفير تلك المنحة بمزايا عديدة حيث يتم الحصول على منحة تصل إلى 800 دينار جزائري لذا سوف نشرح خطوات التقديم الإلكتروني على تلك المنحة للمرأة الغير عاملة في إحدى القطاعات المختلفة في دولة الجزائر.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر

المواطنات الجزائريات ترغب في الحصول على المنحة لذلك نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر لذلك إليكم الخطوات التالية’

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

ثم إنشاء حساب حيث إذا لم يكن لديك حساب.

بعد إنشاء حساب جديد.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.

إذا كان لديك حساب مسبق سجل الدخول.

اختيار نوع الخدمة طلب “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

إرفاق المستندات المطلوبة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم تقديم الطلب واضغط على زر “تقديم الطلب”.

بعد ذلك الاحتفاظ برقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر لذلك إليك جميع الضمانات اللازمة للحصول على المنحة كما يلي: