مفاجأة في أسعار الأرز الشعير الان في الأسواق

شهدت أسعار الأرز الشعير حالة من الثبات مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أبريل 2024 بمختلف المحلات والأسواق التجارية المتخصصة في بيع الأرز الأبيض والشعير، حتى أن تحديد الأسعار يتوقف على عمليات العرض والطلب من قبل المواطنين، ويمكنك معرفة سعر طن الأرز الشعير، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير الآن

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الأرز الشعير، نظير الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة في ضخ العديد من السلع الأساسية، وعليه فإن أخر تحديثات تمت وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الأرز الشعير من رفيعة الحبة إلى 16 ألف و300 جنيه للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير عريضة الحبة نحو 18 ألف جنيه.

أما عن سعر الأرز الأبيض فتراوح من 25 لـ 29 ألف جنيه للطن الواحد.

كما أن سعر كيلو الأرز تراوح من 25 لـ 30 جنيه للكيلو الواحد.

ضخ كميات من الأرز

وأعلنت وزارة الزراعة،عن زيادة الإنتاج المحلي من الأرز الشعير على مدار الموسم الجاري، مؤكدة بأنه وصل لـ 6.5 مليون طن، فيما أن ذلك يُعادل 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، نظير وجود فائض كبير من مخزون الأرز، فضلاً عن أن حجم الاستهلاك الخاص بالفرد السنوي من الأرز بلغ نحو 40 كيلوجرامًا، كونه من السلع الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنه داخل مختلف البيوت المصرية، مما يعتبر وجبة غذائية أساسية، وعليه فهناك طلب كبير على شراء الأرز بمختلف أنواعه من كافة الأسواق التجارية.