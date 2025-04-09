طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجدد 2025 وشروط التسجيل

في ظل الدعم المتواصل من قبل الحكومة المصرية، وجهودها الجبارة في دعم الفئات والأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، فقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق برنامج تكافل وكرامة التي يتضمن توفير دعم مادي ملائم لكافة المتقدمين، ناهيك عن تحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر الفقيرة وكبار السن، ويمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب الاستعلام عن الأسماء الجدد بتكافل وكرامة.

خطوات استعلام أسماء تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة، لكي يتمكن المتقدمون المقبولين في هذا البرنامج من صرف المعاشات الشهرية الخاصة بتكافل وكرامة، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع تكافل وكرامة في البداية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البرنامج.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

مع النقر على زر “استعلام”.

ليتم عرض كافة أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة.

ما هي شروط التقديم في تكافل وكرامة؟

أما عن الشروط المعنية بطلب التسجيل في تكافل وكرامة أمام كافة المتقدمين الجدد، فجاءت كما يلي:-