الآن الحلقة 187..مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس موعد عرض الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أهم المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة من قبل عدد كبير الذين يتابعوا جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان منذ الموسم الأول لذلك سوف نوضح موعد عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان كما سوف نشرح لكم طريقة تنزيل تلك القناة الفضائية التي يقدمها المسلسل التركي التاريخي لذا سوف نقوم بتوضيح تفاصيل التردد.

موعد عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان

ينتظر محبي عثمان كيفية انتقامه من أعدائه حيث مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات الشيقة والممتعة لعدد كبير من المتابعين لمسلسلات التاريخية حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من أهم الأعمال التاريخية التي نالت إعجاب الكثير من محبي هذا النوع من المسلسلات كما توقيت عرض الحلقة 187 من قيامة عثمان في يوم الأربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا كما تعرض الحلقة باللغة العربية في يوم الخميس عن طريق قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية 2025

سوف نقوم بتوضيح تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية 2025 لذلك إليكم التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12053

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيف يتم تنزيل قناة الفجر الجزائرية الفضائية