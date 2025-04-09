” استلم وحدتك السكنية ” تفعيل حساب سكنات عدل 3 للمكتتبين 2025 وتحميل الملف قبل ما الشقة تروح عليك

في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها برامج السكن في الجزائر يأتي برنامج عدل 3 ليقدم فرصة جديدة للمواطنين للحصول على سكن مميز ومع بدء المرحلة الثانية من التسجيل يتعين على المكتتبين الجدد اتباع خطوات محددة لتفعيل حساباتهم وتحميل الملفات المطلوبة، وفيما يلي سوف نوضح لكم بالتفصيل الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية التسجيل والحصول على هذا الدعم لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

خطوات تفعيل حساب سكنات عدل 3 للمكتتبين 2025 الجزائر

يمكن بكل سهولة تفعيل الحساب الخاص بك في سكنات عدل 3 بالجزائر لجميع المكتتبين 2025 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل.

ثم بعد ذلك انقر على أيقونة تسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد باتباع التعليمات على الموقع.

ثم بعد ذلك اضغط على خانة تفعيل الحساب وستحتاج إلى إدخال رقم التسجيل التسلسلي الخاص بك ورقم الهوية الوطنية.

بعدها يمكنك تحميل الملف المطلوب عبر المنصة الرقمية.

تأكد من أن جميع المستندات المطلوبة جاهزة بصيغة رقمية (ممسوحة ضوئيًا).

الشروط والمستندات المطلوبة لتفعيل حساب سكنات عدل 3 2025

قد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بتفعيل حساب سكنات عدل 3 بالجزائر، وهذه التفاصيل تشمل الشروط والمستندات المطلوبه والتي تتمثل في التالي: