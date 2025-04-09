” استلم وحدتك السكنية ” تفعيل حساب سكنات عدل 3 للمكتتبين 2025 وتحميل الملف قبل ما الشقة تروح عليك

في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها برامج السكن في الجزائر يأتي برنامج عدل 3 ليقدم فرصة جديدة للمواطنين للحصول على سكن مميز ومع بدء المرحلة الثانية من التسجيل يتعين على المكتتبين الجدد اتباع خطوات محددة لتفعيل حساباتهم وتحميل الملفات المطلوبة، وفيما يلي سوف نوضح لكم بالتفصيل الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية التسجيل والحصول على هذا الدعم لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.
خطوات تفعيل حساب سكنات عدل 3 للمكتتبين 2025 الجزائر
يمكن بكل سهولة تفعيل الحساب الخاص بك في سكنات عدل 3 بالجزائر لجميع المكتتبين 2025 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل.
- ثم بعد ذلك انقر على أيقونة تسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- إذا لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد باتباع التعليمات على الموقع.
- ثم بعد ذلك اضغط على خانة تفعيل الحساب وستحتاج إلى إدخال رقم التسجيل التسلسلي الخاص بك ورقم الهوية الوطنية.
- بعدها يمكنك تحميل الملف المطلوب عبر المنصة الرقمية.
- تأكد من أن جميع المستندات المطلوبة جاهزة بصيغة رقمية (ممسوحة ضوئيًا).
الشروط والمستندات المطلوبة لتفعيل حساب سكنات عدل 3 2025
قد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بتفعيل حساب سكنات عدل 3 بالجزائر، وهذه التفاصيل تشمل الشروط والمستندات المطلوبه والتي تتمثل في التالي:
- يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ويقيم في الجزائر بشكل دائم.
- يجب أن يتراوح الدخل الإجمالي للمتقدم بين 24,000 و120,000 دينار جزائري.
- شهادة ميلاد أصلية للمتقدم والزوجة في حال وجودها.
- صورة من البطاقة الوطنية السارية.
- إثبات الحالة الاجتماعية (عقد الزواج أو شهادة الطلاق).
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
- شهادة تثبت مستوى الدخل الشهري.
- شهادة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي.
- ملف الزوج أو الزوجة إذا كان المتقدم متزوجًا.