إجازة شم النسيم.. شوف هتقعد أمته

يرغب الكثير من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بمعرفة موعد أجازة شم النسيم 2025 حيث تعد من الأجازات الرسمية المدفوعة الأجر الكامل للعاملين، شم النسيم يوافق يوم الاثنين بتاريخ 21 أبريل 2025 وفقا للحسابات الفلكية وعلي الرغم من ترحيل الكثير من العطلات إلي أيام أخري إلا أن هذا اليوم لم يتم ترحيله وذلك لأهميته لأنة من الأعياد والأعياد من الأجازات التي لم تترحل، حيث تشمل هذه الإجازة المدارس والجامعات والبنوك وكذلك جميع العاملين بالقطاع الحكومي، علما بأنه من خلال الموضوع سنوضح لكم العطلات الرسمية المتبقية لعام 2025.

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2025

يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 عطلة رسمية بمناسبة حيث يرجع احتفال عيد شم النسيم إلي القدماء المصريين فهم أول من احتفلوا به قبل الميلاد بحوالي 2700 عام والي الآن، كان من اهم المظاهر الاحتفال به الخروج إلي الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، تناول كلات مثل الفسيخ والبصل، تلوين البيض من احد وابرز مظاهر البهجة.

الأجازات المتبقية والرسمية عام 2025