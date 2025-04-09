موعد نهاية مهلة تخفيض المخالفات المرورية لهؤلاء المواطنين في السعودية 1446

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الغرامات المرورية المسجلة على مرتكبيها، وذلك تنفيذا لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مهلة تخفيض المخالفات المرورية

تم الإعلان عن المدة المتبقية لمهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪، وهذه المدة هي:

تنتهي المهلة المحددة للاستفادة من تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50٪ في يوم 18 من شهر أبريل الجاري هذا العام.

أوضحت وزارة الداخلية أن هذا التخفيض يضم جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل يوم 18 من إبريل.

تدعي الوزارة جميع المخالفين إلى المبادرة بالسداد قبل انتهاء هذه المهلة لتجنب دفع غرامة كاملة.

نوهت الوزارة على الالتزام بقواعد السير الخاصة بالطرق للحفاظ على السلامة المرورية.

كما نوهت أيضا على ضرورة سداد جميع المخالفات المتراكمة حتى يوم 18/4/2025 سوار عن طريق دفعها مرة دفعة واحدة أو دفع كل مخالفة على حدة.

الحالات التي لا تشملها تخفيض قيمة المخالفة

هناك العديد من الحالات التي تم تحديدها والتي لا تشملها تخفيض قيمة المخالفة المقررة، وهذه الحالات هي: