طريقة تثبيت تردد قناة on Time sports الجديد على نايل وعرب سات 2025

تقدم قناة أون تايم سبورت تغطية حصرية لأهم المباريات الرياضية سواء المحلية أو الدولية، وقد يتيح التردد الخاص بها إمكانية تحميلها وضبطها على جميع الأقمار الصناعية من أجل مشاهدة المحتوى الرياضي المميز التي تقوم بعرضه بجودة عالية على مدار اليوم.
تردد قناة on Time sports
يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو
- تردد القناة هو 10853.
- معامل الاستقطاب أفقي h.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- معدل الترميز 27500.
- جودة القناة sd.
تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات
يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو:
- تردد القناة هو 12379.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت
توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر، وهذه الخطوات هي:
- الضغط على زر الإعدادات الذي يوجد في ريموت الكنترول.
- سوف تظهر بعض الخيارات اختار منها كلمة تثبيت ومن ثم كلمة تثبيت يدوي.
- الضغط على كلمة بحث.
- إدخال كافة البيانات التي تخص القناة في الحقول المخصصة لها والتي تتمثل في التردد ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
- الضغط في النهاية على كلمة حفظ ومن ثم اضغط على كلمة تثبيت التردد وسوف يتم نزول القناة مع باقي القنوات الرياضية.