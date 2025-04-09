طريقة تثبيت تردد قناة on Time sports الجديد على نايل وعرب سات 2025

تقدم قناة أون تايم سبورت تغطية حصرية لأهم المباريات الرياضية سواء المحلية أو الدولية، وقد يتيح التردد الخاص بها إمكانية تحميلها وضبطها على جميع الأقمار الصناعية من أجل مشاهدة المحتوى الرياضي المميز التي تقوم بعرضه بجودة عالية على مدار اليوم.

تردد قناة on Time sports

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو

تردد القناة هو 10853.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة sd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو:

تردد القناة هو 12379.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت

توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر، وهذه الخطوات هي: