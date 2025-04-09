بشكل رسمي تبكير رواتب شهر ابريل للموظفين وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

تود فئات كبيرة من الموظفين موعد صرف رواتب شهر إبريل للموظفين بالزيادة الجديدة المقررة من شهر إبريل، وهذه المرتبات سوف تكون متاح صرفها من ماكينات الصراف الآلى وفروع البريد المصري وفقا للمواعيد المعلنة وقرار وزارة المالية.

تبكير رواتب شهر ابريل للموظفين

تم الكشف عن حقيقة تبكير رواتب الموظفين الخاص بشهر إبريل من هذا العام وصرف الزيادة المقررة من وزارة المالية، وهذه الحقيقة هي:

يبدأ صرف مرتبات شهر إبريل من يوم الإثنين الموافق 21 بدلا من الموعد المعتاد شهريا وهو يوم 24.

تم الكشف عن وجود أيام إضافية لصرف الرواتب على أن يكون يوم 4 و7 و8 من شهر إبريل.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025

تم الإعلان عن قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من هذا العام على أن تكون في الموعد التالي