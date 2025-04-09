يالا يازول.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم من بيتك

ازدادت معدلات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين بالسودان عن معرفة الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي آون لاين ببنك الخرطوم، ذلك بعد أن أتاحت هذه الخدمة إدارة البنك لجميع المواطنين السودانيين سواء كانوا من المقيمين بالسودان أم المغتربين ويريدون فتح الحساب دون الحاجة للذهاب إلي احد فروعه، لذا من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق به تابعونا.

آلية فتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم 2025

الخطوة الأولي: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

الخطوة الثانية: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات البنكية الإلكترونية كما موضحه أمامك أسفل الشاشة.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط علي زر خدمة إنشاء حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم.

الخطوة الرابعة: ملء نموذج فتح الحساب بالبيانات الشخصية.

أخيرا: انقر علي أيقونة تقديم إرسال الطلب،سيتم مراجعه جميع البيانات ثم يتم مراسلتك علي الفور بأنه بالفعل تم فتح حساب أون لاين خاص بك.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أون لاين يجب أن تتوافر بجميع العملاء عدة شروط أساسية والتي ممثل في: