يالا يازول.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم من بيتك

ازدادت معدلات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين بالسودان عن معرفة الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي آون لاين ببنك الخرطوم، ذلك بعد أن أتاحت هذه الخدمة إدارة البنك لجميع المواطنين السودانيين سواء كانوا من المقيمين بالسودان أم المغتربين ويريدون فتح الحساب دون الحاجة للذهاب إلي احد فروعه، لذا من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق به تابعونا.
آلية فتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم 2025
- الخطوة الأولي: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.
- الخطوة الثانية: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات البنكية الإلكترونية كما موضحه أمامك أسفل الشاشة.
- الخطوة الثالثة: قم بالضغط علي زر خدمة إنشاء حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم.
- الخطوة الرابعة: ملء نموذج فتح الحساب بالبيانات الشخصية.
- أخيرا: انقر علي أيقونة تقديم إرسال الطلب،سيتم مراجعه جميع البيانات ثم يتم مراسلتك علي الفور بأنه بالفعل تم فتح حساب أون لاين خاص بك.
شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين
لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أون لاين يجب أن تتوافر بجميع العملاء عدة شروط أساسية والتي ممثل في:
- أولا: أن يكون سوداني الجنسية.
- ثانيا: يشترط علي العميل إنشاء حساب بنكي خاص به علي الموقع الإلكتروني ببنك الخرطوم.
- ثالثا: يتعين أن لا تقل قيمة فتح الحساب عن 10.000 جنيها سوداني.
- رابعا: انشاء كلمة مرور قوية لفتح الحساب الخاص به وذلك لضمان عدم اختراق الحساب في أي وقت.
- خامسا: أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنه.
- أخيرا: بالنسبة للمقيم بالأراضي السودانية تقديم صورة من الهوية الوطنية له، بالنسبة للمغترب تقديم جواز السفر الخاص به ويشترط أن يكون ميع الأوراق سارية.