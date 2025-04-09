لهؤلاء الموظفين .. رسميًا تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر أبريل 2025

يود الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة المقررة، حيث تم تحديد موعد ايام الصرف من قبل وزارة المالية ويمكن صرفها من عدو أماكن مختلفة مثل البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الالي.

موعد صرف رواتب الموظفين

تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية لشهر إبريل بعد الزيادة الجديدة على أن تكون في الموعد التالي:

يبدأ صرف رواتب الموظفين بداية من يوم الإثنين الموافق 21 من إبريل هذا العام.

يتم الانتهاء من الصرف حتى يوم 24 من إبريل.

تم تحديد خمسة أيام متتالية لصرف الرواتب، وثلاثة أيام لصرف المتأخرات وهي أيام 4 و7 و8 من الشهر.

جدول صرف مرتبات الموظفين لشهر إبريل بعد الزيادة

تم الإعلان عن جدول صرف رواتب الموظفين الخاص بشهر إبريل هذا العام بعد الزيادة الجديدة المقررة، وهذا الجدول يتمثل في الآتي: