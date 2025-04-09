لهؤلاء الموظفين .. رسميًا تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر أبريل 2025

يود الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة المقررة، حيث تم تحديد موعد ايام الصرف من قبل وزارة المالية ويمكن صرفها من عدو أماكن مختلفة مثل البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الالي.
موعد صرف رواتب الموظفين
تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية لشهر إبريل بعد الزيادة الجديدة على أن تكون في الموعد التالي:
- يبدأ صرف رواتب الموظفين بداية من يوم الإثنين الموافق 21 من إبريل هذا العام.
- يتم الانتهاء من الصرف حتى يوم 24 من إبريل.
- تم تحديد خمسة أيام متتالية لصرف الرواتب، وثلاثة أيام لصرف المتأخرات وهي أيام 4 و7 و8 من الشهر.
جدول صرف مرتبات الموظفين لشهر إبريل بعد الزيادة
تم الإعلان عن جدول صرف رواتب الموظفين الخاص بشهر إبريل هذا العام بعد الزيادة الجديدة المقررة، وهذا الجدول يتمثل في الآتي:
- الدرجة الممتازة يصل قيمة الأجر الجديد إلى 13800 جنيه بعد أن كانت 10,200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصل على راتب 10300 جنيه بعد الزيادة بعد أن كانت 8700 جنيه.
- الدرجة الأولى يحصل على راتب 9800 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الثانية يحصل على راتب 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة أو التخصصية يحصل على راتب 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة يحصل على راتب 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة أو الخدمات المعاونة يحصل على راتب 7100 جنيه.
- الدرجة السادسة يحصل على راتب 7100 جنيه.