رسميًا .. تبكير موعد إيداع رواتب الموظفين هذا الشهر الجاري أبريل 2025

تم الإعلان عن موعد إيداع رواتب الموظفين هذا الشهر بعد تبكير الموعد عن الموعد المعتاد للصرف وذلك بهدف تخفيف الضغط على ماكينات السحب، وقد أكدت وزارة المالية على صرف الرواتب بالزيادة الجديدة المضافة تلك الشهر وسهولة الحصول عليها بكل سهولة وأمان.
موعد إيداع رواتب الموظفين هذا الشهر
تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين لشهر إبريل هذا العام بعد تبكير الموعد، وهذا الموعد هو:
- تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل هذا العام للتخفيف على أماكن السحب على أن تكون بداية من يوم 21 من الشهر بدلا من الموعد المعتاد وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي.
- أوضحت وزارة المالية أن الصرف سوف يستمر لمدة خمسة أيام، وقامت بتحديد ثلاثة أيام لصرف المتأخرات للذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام الأولى.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
تم الإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة المقررة من وزارة المالية وهذا الجدول متمثل في الآتي
- الدرجة الممتازة للحد الأدنى الحالي بعد الزيادة هي 13800 جنيه بعد أن كانت 12200 جنيه.
- الدرجة العالية سوف يتم صرف راتب يصل إلى 11800 جنيه بدلا من 10200 جنيه.
- درجة مدير عام يتم صرف راتب 10300 جنيه بدلا من 9200 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الأولى يصل قيمة الراتب الخاص بها إلى 9800 جنيه بدلا من 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية يصل قيمة الراتب إلى 9800 جنيه بدلا من 8200 جنيه.
- الدرجة الثالثة يصل قيمة الراتب إلى 8000 جنيه بعد أن كانت 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة يصل الراتب إلى 7300 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الخامسة يصل الراتب إلى 7100 جنيه بعد أن كانت 6500 جنيه.
- الدرجة السادسة تصل إلى 7100 جنيه بدلا من 6000 جنيه.