رسميًا .. تبكير موعد إيداع رواتب الموظفين هذا الشهر الجاري أبريل 2025

تم الإعلان عن موعد إيداع رواتب الموظفين هذا الشهر بعد تبكير الموعد عن الموعد المعتاد للصرف وذلك بهدف تخفيف الضغط على ماكينات السحب، وقد أكدت وزارة المالية على صرف الرواتب بالزيادة الجديدة المضافة تلك الشهر وسهولة الحصول عليها بكل سهولة وأمان.

موعد إيداع رواتب الموظفين هذا الشهر

تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين لشهر إبريل هذا العام بعد تبكير الموعد، وهذا الموعد هو:

تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل هذا العام للتخفيف على أماكن السحب على أن تكون بداية من يوم 21 من الشهر بدلا من الموعد المعتاد وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي.

أوضحت وزارة المالية أن الصرف سوف يستمر لمدة خمسة أيام، وقامت بتحديد ثلاثة أيام لصرف المتأخرات للذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام الأولى.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

تم الإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة المقررة من وزارة المالية وهذا الجدول متمثل في الآتي