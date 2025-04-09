ما هو حقيقة تبكير رواتب تكافل وكرامة شهر أبريل 2025 وزيادة الراتب 300 جنية؟

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حقيقة تبكير رواتب تكافل وكرامة لشهر إبريل من هذا العام بعد الزيادة الجديدة المقررة، حيث أنه لم يتم صدور أي قرارات رسمية بشأن ذلك الأمر وقد تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الرواتب في المواعيد المحددة لها شهريا، وذلك عن طريق الأماكن المعتمدة للصرف.

حقيقة تبكير رواتب تكافل وكرامة

تم زيادة رواتب تكافل وكرامة لشهر إبريل هذا العام وبناء عليها زادت التساؤلات عن حقيقة تبكير موعد الصرف هذا الشهر، وهذه الحقيقة هي:

لم يتم صدور أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد صرف رواتب تكافل وكرامة لشهر إبريل.

يتم الصرف تلك الشهر في الموعد المقرر شهريا وهو يوم الثلاثاء الموافق 15 من إبريل ما لم يوافق إجازة أو عطلة رسمية.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الشروط تكون كالآتي: