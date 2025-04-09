نزل الان تردد قناة كراميش بجودة هائلة على القمر الصناعي

قناة Karameesh tv قناة فضائية تبث الكثير من البرامج المتميزة لها دور فعال في الحياة اليومية بالصغار وذلك لأنها تعمل علي تسلية أوقاتهم بالإضافة إلي الفائدة التي يحصدنها من خلال مشاهدتهم بهذه القناة، عبر عرض البرامج التعليمية يتمكنوا من حصد معلومات بطريقة ترفيهية، بالرغم من انتشار العديد من وسائل التسلية الإلكترونية إلا أن هذه القناة تعتبر من افضل القنوات التي لها نسب مشاهدة كبيرة، كل ذلك تشاهده عبر شاشات كراميش علي التلفاز من خلال تحميل هذه الترددات الآتية.

عبر النايل سات يتم بث تردد قناة كراميش

جاء التردد الخاص بالقناة عبر البيانات التالية: 11430.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

علي معدل تصحيح: 6/5.

بينما تم تعديل ترميز القناة: 27500.

تردد كراميش علي العرب سات

تردد كراميش: 11390.

عبر مؤشر ترميز:27500.

عبر معامل تصويب: 6/5.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

آلية تحميل قناة كراميش علي التلفاز

أولا: قم بفتح جهاز التلفاز ثم اضغط علي أيقونة قائمة الإعدادات من الريموت كنترول.

ثانيا: انقر علي زر البحث اليدوي.

ثالثا: قم باختيار القمر الصناعي.

رابعا: ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

أخيرا: انقر علي زر التنزيل، ثم أيقونة التثبيت.

مميزات قناة كراميش الفضائية