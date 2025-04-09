خطوات تنزيل تردد قناة ماجد 2025 الجديد على نايل وعرب سات MAJID KIDES TV

يمكن ضبط تردد قناة ماجد التي تقدم المحتوى الممتع والمميز الخاص بالأطفال سواء البرامج التعليمية أو الثقافية أو الكرتون، كما أنها تعتبر من أقرب القنوات المحببة للأطفال لما تقدمه من محتوى هادف يستحق المشاهدة، وقد يحبها الكثير من الأمهات والاباء لأنها تعرض ما لا يخالف عادات وتقاليد المجتمع.

تردد قناة ماجد 2025

يمكن ضبط قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وحفظها وتحميلها على الرسيفر، وذلك من خلال إدخال التردد التالي:

تردد قناة ماجد هو 11411.

القمر الصناعي النايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة hd.

تردد قناة ماجد على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات يتم من خلاله حفظ القناة مع باقي قنوات الأطفال على الرسيفر وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11804.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة hd.

طريقة استقبال قناة ماجد على جهاز الرسيفر

يمكن ضبط قناة ماجد الخاصة بالأطفال على جهاز الرسيفر بكل سهولة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: