ابرز احتفالات عيد شم النسيم 2025 في مصر والوطن العربي

ينتظر المواطنين موعد عيد شم النسيم للاحتفال به تزامنا مع اقتراب فصل الربيع، كما أنه له طابع مميز معطلة رسمية تجدد الروح واعطي الانسجام والراحة، كما أنها تعتبر من أكثر الإجازات شعبية في البلاد، ويمكن الاحتفال به بعدة طرق مميزة على حسب عادات وتقاليد العائلة.
احتفالات عيد شم النسيم 2025
يمكن الاحتفال بعيد شم النسيم من كل عام جديد بطرق تقليدية مختلفة، ومنها ما يلي:
- يعتبر عيد شم النسيم من أقدم الأعياد في التاريخ المصري، ويتم الاحتفال به بعد إنتهاء فصل الشتاء وبداية موسم الزراعة.
- اعياد الربيع لها جذور نت التراث الفرعوني الأصيل.
- يخرج المواطنين إلى الحدائق العامة في هذا اليوم وتناول الوجبات التقليدية مع العائلات ومن أشهرها الفسيخ.
- زيارة العائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع مع تناول الوجبات.
الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025
هناك اجازات رسمية متبقية في مصر خلال هذا العام، ومنها ما يلي:
- عيد تحرير سيناء ويوافق يوم الجمعة 25 من إبريل.
- عيد العمال ويوافق يوم الخميس 1 من مايو.
- وقفة عرفات وهي توافق فلكيا يوم الجمعة 6 من يونيو.
- عيد الأضحى المبارك وهو يوافق فلكيا يوم السبت 7 من يونيو.
- رأس السنة الهجرية وهي توافق يوم الجمعة 27 من يونيو.
- ذكرى ثورة 30 يونيو وهي توافق يوم الاثنين 30 من يونيو.
- ذكرى ثورة 23 من يوليو وهي توافق يوم الأربعاء 23 من يوليو.
- إجازة المولد النبوي الشريف وهي توافق يوم السبت 6 من سبتمبر.
- السادس من أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة.